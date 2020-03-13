Коронавирус в мире: врач объяснил, почему шанс заразиться мизерный

Болгарский врач Веселин Йолов из Софии обнародовал статистику, которая подтверждает, что массовая паника из-за коронавируса бессмысленна, поскольку в зоне риска находится не так много людей.

Объяснение он опубликовал на своей странице в Facebook, и публикацию уже успели перепостить более 3 тысяч человек.

"Около 100 000 человек больны коронавирусом, из них 77 000 в Китае. Это значит, что если вы не в Китае или не посещали его недавно, то отнимите 94% от своей озабоченности", – пишет врач.

Кроме того, он призвал даже тех людей, которые уже заразились инфекцией, не бояться, поскольку 81% случаев протекает в легкой форме, 14% случаев – умеренной тяжести и только 5% случаев критичны.

Коронавирус "Медиком"

"Это означает, что даже если вы и заразитесь коронавирусом, вероятнее всего, вы восстановитесь после него. Смертность от атипичной пневмонии составляет 10%, тогда как от COVID-19 – едва достигает 3,4%. Кроме того, если посмотреть на возраст тех, кто умирает от этого вируса, смертность людей моложе 50 лет – всего 0,2%. Это значит, что, если вам менее 50 лет и вы не живете в Китае, у вас выше вероятность выиграть в лотерею (а шанс на это составляет 1:45.000.000)", – убежден Йолов.

Для подтверждения своих слов врач предложил читателям ознакомиться со сравнительной статистикой. К примеру, 10 февраля 108 человек в Китае умерло от коронавируса. Однако в тот же день 26 283 человек скончались от рака, 24 641 – от сердечных заболеваний, 4 300 – от диабета. Кроме того, ежедневно комары убивают 2 740 человек, люди – 1 300 человек, змеи – 137 человек.

"Не поддавайтесь дешевым провокациям, прекратите закупать в аптеках всевозможные лекарства, не запасайтесь продуктами, словно идет конец света! Обращайте внимание на хорошую личную гигиену, поддерживайте иммунитет хорошим питанием и качественными витаминами и живите своей жизнью", – призывает врач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус SARS-COV-2 будет распространяться по миру как минимум до июня.

По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 134 тыс. человек, а скончались уже почти 5 тысяч пациентов.

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