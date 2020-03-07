Если человек имел прямой контакт с зараженным на коронавирус, вероятность его инфицирования оценивается в 1−5%, при этом 80% всех заразившихся болеют в очень мягкой форме, 15% болеют серьезно, а смертность удалось сократить до 0,5-1%.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский менеджер Петр Чернышев, ссылаясь на последние данные комиссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он привел 11 фактов о вирусе, чтобы разрушить мифы и уменьшить панику вокруг его распространения.

"В самом начале эпидемии, Китай пытался все засекретить и никому не рассказывать что происходит. Теперь, после осознания реального масштаба, они поменяли свое поведение. Недавно Китай посетила делегация ВОЗ, вот их цифры, чтобы разрушить разные мифы, а заодно уменьшить панику. 80% заразившихся болеют в очень мягкой форме (как простой ОРЗ) в течение 2 недель. 15% болеют серьезно и чтобы помочь им дышать – надо высоко-концентрированный кислород. 5% болеют тяжело и им надо аппараты для искусственного проветривания легких. Эти 15% и 5% болеют 3-6 недель", – подчеркнул эксперт.

Коронавирус

По его словам, в Китае научились делать тесты, которые дают результат в течение дня. Сейчас они производят 1.6 миллионов тестов в неделю и постоянно увеличивают производство. Теперь по правилам каждый кто приходит к доктору с жалобой на простуду обязан протестироваться на короновирус!

Приводим остальные 8 фактов:

– Практически все зараженные показывают симптомы – случаи, когда человек заражен, но с ним вообще ничего не происходит – невероятно редки. Чаще всего симптомы появляются на следующие 1-3 дня.

– Самые “популярные” симптомы – это жар/температура (88%) и сухой кашель (68%). Потом идут слабость (38%) и кашель с выделением мокроты (33%). Если у вас насморк или просто течет из носа – это точно не короновирус.

– Смертность: в Китае пока что умерло 3.4% от заразившихся. Вначале никто не понимал, что происходит и как лечить, да и не было в достатке аппаратуры для дыхания и вентиляции – поэтому умерло больше людей. Теперь, когда уже есть новая статистика и лечебные протоколы – смертность составляет 0.5-1%. Это данные Econiomist.

– Нагрузка на больницы: 20% заразившихся в Китае нуждались в лечении в течение нескольких недель. В Китае количество больничных коек составляет 0.4% от населения (то есть одновременно лежать в больнице могут 4 из каждых 1000 человек). Понятно, что много этих коек уже кем-то занято. Поэтому, новый вирус – это огромная нагрузка на систему здравоохранения. В других странах по-разному. В Японии например 1.3% коек, в Италии 0.3%.

– Если у человека есть другая серьезная болезнь (проблемы с сердцем, рак, диабет, высокое давление, астма) то смертность повышается в разы.

– Чем вы младше – тем меньше шансов умереть. Причем в десятки раз. Пока что нет случаев смерти у детей до 10-ти лет. У женщин почему-то смертность примерно в два раза меньше, чем у мужчин. Есть уже 9 женщин, которые родили будучи зараженными. Ни в одном случае вирус не передался ребенку.

– Количество зараженных в Китае падает и серьезно каждую неделю. И тут играет роль два фактора – полностью изолированная провинция Хубэй (такое, конечно, можно сделать только в авторитарной стране). И полное интервьюирование всех зараженных людей для установления их контактов. Находят 99% контактов и всех тестируют на вирус.

– Комиссия отметила выдающиеся усилия и результаты китайских властей и врачей в обнаружении, лечении, а главное сдерживании распространения вируса. Также комиссия отметила, что большинство других стран и близко не готовы ответить на эпидемию так, как это делает Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 7 марта, в мире зафиксировано более 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом COVID-2019. За сутки количество зараженных увеличилось на 4 807 человек. Скончались 143 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты распространения заболевания Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса в США.

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