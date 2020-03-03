Если без политики по возможности.
Коронавирус - надо воспринимать очень серьёзно. И не важно, что вы молоды и здоровы и не в группе риска. Подумайте о ваших близких и стариках, которые да в группе риска. Подумайте о тех, у кого нет нормальных ни лекарств, ни врачей. Подумайте о том, насколько хрупок на самом деле весь наш мир, который так трясёт, из-за пока небольшой, болезни.
Самое главное не надо насмехаться над этой болезнью и с презрением считать года или предыдущие заболевания тех, кто ушёл от неё. Конечно, всегда первыми от таких вспышек уходят самые слабые и предварительно больные ещё чем-то. Но потом начинают уходить здоровые. Потому тут нет ни миллиметра места для какой-то глупой радости, что до вас не докатилось и что к "счастью" сдох сосед, а не вы.
Точно также начинать сравнивать этот вирус с количеством, которых убил рак, инсульт, инфаркт и даже простой грипп - абсолютно некорректно ни с одной точки зрения: нравственной или научной. С раком, гриппом, инфарктом и т.д. больные могут, при нормальном уходе и лекарствах, прожить много лет. Коронавирус, если уже серьёзно в вас и вы в группе риска, то этих лет не будет потом. Он куда более смертелен в быстром понимании вопроса.
Карта распространения коронавируса в мире на 2.03.2020
И конечно же короновирус не выдумки СМИ, не политическая компания кого-то, не сказка, не очередная сплетня. Эта болезнь реальна и убила тысячи людей. И пока вакцины не будет, убьёт ещё тысячи. И меня как-то не располагает к веселью или насмешкам или к пафосно глупым сравнениям по болезням и смертям, вся эта очень грустная информация. Пока на всём этом вымерли улицы китайских городов и Италия скорее всего провалится в экономический кризис. Рынок ценных бумаг за неделю потерял 10% стоимости - быстрее, чем при кризисе 2007-2009 годов и как оно будет подниматься, да и будет ли, пока сложно сказать. Все эти деньги - это чья-то работа и я не желаю никому её терять, даже на рыночных спекуляциях.
Потому отнеситесь к болезни и событиям так, как будто у вас дома кто-то болен. Именно тогда вы придёте в нормальное, человеческое, понимающее, а не защитно-пафосно-дебильное состояние незнающего ничего и ни о чём человека, который презирает всех, кто на самом деле знает и предупреждает об опасности. Посмотрел бы я на таких "смельчаков", лежи бы они в госпитале с подобными болячками.
В общем вы поняли...
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