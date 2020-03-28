Пандемия коронавируса ослабнет: инфекционист назвал дату

В следующие три месяца коронавирусом переболеет до 5% мирового населения, потом пандемия несколько ослабнет и снова вернется осенью.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист и бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, полный иммунинет от вируса человечество получит через 2-3 года.

"Американские эпидемиологи пишут, что вирус перестает быть эпидемиологическим, а переходит в состояние эндемического. Это означает, что пока им не переболеет 60-70% людей, его распространение не прекратится. Это количество не заболеет одномоментно и это радует. Сейчас говорят о том, что за следующие 3 месяца должно переболеть до 5% населения, затем пандемия пойдет на спад и вернется осенью. Тогда получим очередной период с гриппоподобными заболеваниями, среди которых будет и коронавирус", – подчеркнул он.

Пандемия коронавируса

По словам врача, количество больных в мире увеличивается в четыре раза каждые сутки. Это означает, что вирус ускоряется. Единственными странами, которые показали уменьшение, стали Китай, Корея и Япония.

"Они продемонстрировали, что вроде смогли стабилизировать ситуацию. Но в Сингапуре в течение последней недели начало появляться большое количество больных. Это свидетельствует о том, что и Китай, и Япония и Корея сейчас все равно останутся в зоне риска. Как и все остальные страны", – подытожил Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса остановится естественным путем в случае, если болезнь эволюционирует или большинство людей приобретут иммунитет.

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