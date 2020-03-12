Коронавирус в "ЛНР": журналистка рассказала о плачевной ситуации

Несмотря на то, что в некоторых украинских СМИ распространилась информация, якобы у женщины на оккупированных Россией территориях Донбасса подозревают коронавирус, в ОРДЛО об эпидемии не говорят ни медиа, ни местные жители.

Однако намного страшнее, нежели слухи о COVID-19 на оккупированных территориях может быть состояние медицины в псевдореспублике. Об этом заявила журналистка из Луганска Анна Восточная в своей статье на "УП.Жизнь".

"Вот с чем в "республике" действительно хорошо обстоят дела, так это с коронавирусом. Он настолько далек от Луганска, что новости эти хоть и страшные, но не больше, чем тема извержения какого-то далекого и доселе неизвестного нам вулкана", – убеждена она.

В "ЛНР" плачевная ситуация с медициной

По словам луганчанки, если говорить о медицине, то это один из тех аспектов, ради которого в город возвращаются те, кто давно уехали, причем не скрывая этого.

"Для местных частота посещения больницы осталась прежней, а вот выехавшие приезжают и успевают за считанные дни обойти специалистов, сдать анализы, получить назначение и дальше взаимодействовать по скайпу или вайберу, корректируя схему лечения", – рассказывает журналистка.

При этом отмечает, что местным таких медицинских услуг добиться не так просто. Люди же понимают, что действительности беда кроется в качественных специалистах.

"Нужно вам позарез показаться врачу – идете наобум к тому, кто обслуживает ваш район. Без всяких знакомств. И понимаете, что лучше бы потерпел еще и поднял все связи, потому что вот так просто попасть к хорошему специалисту большое счастье", – говорит Восточная.

Она добавила, что в Луганске не редкость, когда узких специалистов нет в принципе. Помимо этого, в местных аптеках редко можно найти нужное лекарство, а те, что есть – все без исключения "российские".

"Все лекарства я покупаю в Украине. Их несут друзья и друзья друзей, потому что в таком случае действует негласная схема взаимовыручки. Очень часто мне приносили препараты без упаковок, спрятанные за подкладку пальто и курток незнакомых людей. Так было нести легче и, если бы эти лекарства нашли, выглядели бы они будто купленные для себя", – добавила луганчанка.

Она также призналась, что у нее по-прежнему остается страх не найти врача или лекарств, если это срочно понадобится. Помимо этого, в Луганске действительно стали много и часто умирать люди. Буквально все говорят о том, что причиной тому война, стрессы, обострение хронических болезней, инсульты. Но при этом между собой местные наводят негласную статистику о том, что психиатрии переполнены, также очень много ранних выявлений онкозаболеваний и гипертонии.

"И среди очень близкого круга людей много тех, кто умер внезапно, резко, вопреки возрасту и общему состоянию здоровья. Поэтому этот пугающий коронавирус слишком далек от нас – гораздо ближе то, что убивает быстрее и страшнее последние пять лет", – подытожила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина ввела временные ограничения на пропуск людей из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за распространения респираторных заболеваний, возбудителем которых может быть коронавирус COVID-19.

По данным украинской разведки, на территории России у украинца с российским паспортом обнаружили симптомы коронавируса COVID-19. Его собираются отправить на Донбасс.

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