Заподозрили коронавирус: появились новые детали о состоянии настоятеля Киево-Печерской лавры

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), сдавший тест на коронавирус COVID -19, по состоянию на утро 6 апреля чувствует себя намного лучше.

"У него было легкое недомогание, сейчас он чувствует себя хорошо", – рассказал OBOZREVATEL глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент (Вечеря).

"Температуры нет, никаких признаков простуды нет", – уточнил он.

Митрополит Павел

В то же время митрополит сообщил, что в связи с подозрением на коронавирус настоятель лавры "сдал анализы, на днях должны быть результаты". Одновременно анализы сдали еще несколько монахов, у которых наблюдались настораживающие симптомы.

Как писал OBOZREVATEL:

В Киево-Печерской лавре подтвердили, что их настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) прошел тест на коронавирус COVID-19.

Собственные источники OBOZREVATEL сообщили о том, что результат теста митрополита Павла уже получен, и он позитивен.

На брифинге 6 апреля городской голова города Киева Виталий Кличко сказал: "4 случая заболевания в Киево-Печерской лавре", не уточнив, есть ли среди этих людей митрополит Павел.

Ранее глава РПЦ, патриарх Кирилл назвал коронавирус "милостью Божией", заявив, что распространение в мире пандемии поможет людям осознать хрупкость цивилизации и подтолкнет их к вере во Всевышнего.

МВД призвало представителей различных религиозных организаций проводить богослужения в режиме онлайн в связи с угрозой распространения коронавируса.

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