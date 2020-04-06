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6 апреля • обновлено в 13:00
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Заподозрили коронавирус: появились новые детали о состоянии настоятеля Киево-Печерской лавры

2.8т
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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь), сдавший тест на коронавирус COVID -19, по состоянию на утро 6 апреля чувствует себя намного лучше.

"У него было легкое недомогание, сейчас он чувствует себя хорошо", – рассказал OBOZREVATEL глава Информационно-просветительского отдела митрополит Климент (Вечеря).

"Температуры нет, никаких признаков простуды нет", – уточнил он.

Митрополит Павел

Митрополит Павел

В то же время митрополит сообщил, что в связи с подозрением на коронавирус настоятель лавры "сдал анализы, на днях должны быть результаты". Одновременно анализы сдали еще несколько монахов, у которых наблюдались настораживающие симптомы.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Коронавирус Эксклюзив
Персоны
Климент (Вечеря) Митрополит Павел (Лебедь)
Место
Украина Киев
Теги
Киево-Печерская лавра УПЦ МП
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