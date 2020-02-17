Коронавирус в Китае: Украина вывезет из Уханя своих и иностранцев

Украина 18 февраля отправит борт в Китай для эвакуации своих граждан из города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. Кроме украинцев, оттуда также будут вывезены граждане Аргентины.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Аргентины. Также в нем отмечается, что аргентинское посольство в Пекине уже занимается процедурами, необходимыми для эвакуации своих людей украинским самолетом.

"Правительство Украины сообщило через наше посольство в Киеве о готовности предоставить место для граждан Аргентины, которые находятся в Ухане (Китай), на рейсе, подготовленном этой страной. Он отправляется 18 февраля и планирует вернуться в Киев на следующий день. Пассажиры должны быть изолированы на две недели", – сообщается на сайте МИД Аргентины.

Эвакуация из Уханя DW

Также страна поблагодарила Украину и Китай за тесное сотрудничество и готовность помочь с эвакуацией.

Как пишет ВВС, в Минздраве Украины рассказали, что общее количество вывезенных из Уханя людей составит 56 человек, из которых 11 – иностранцы. Из Китая в Украину их доставит гражданский самолет авиакомпании SkyUp.

Как сообщал OBOZREVATEL, хореографическая группа из 18 жителей Днепропетровщины три недели ждет эвакуации из китайского Уханя, который является эпицентром вспышки коронавируса. Артисты пожаловались на то, что другие страны забирают своих граждан за считанные дни, а Украина до сих пор этого не сделала.

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