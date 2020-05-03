Коронавирус в Киево-Печерской лавре: опубликованы свежие данные о больных монахах

По состоянию на 3 мая 68 человек братии Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры заболели коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал митрополит Павел, передает пресс-служба Украинской Православной Церкви. По его словам, почти все из них находятся на самоизоляции, двое – в больнице.

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"В Святой обители из более 200 человек братии, заболело 68. У 19 людей не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста, 25 человек были в больнице. В настоящее время два человека находятся в больнице, а остальные на самоизоляции", – отметил он.

Киево-Печерская Лавра. Иллюстрация

Он также добавил, что "сегодня в Святой Лавре исполняется все по предписанию врачей, которым мы очень благодарны за их труд, за то, что они не только спасают монахов, но пытаются помочь, идут навстречу каждому человеку".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, труд, который мы часто оцениваем, и мы, дорогие братья и сестры, должны сплотиться в том, чтобы поблагодарить Бога и врачам, которые жертвенно служат и отдают свою жизнь за нас", - подчеркнул иерарх УПЦ.

Напомним, из-за сознательного игнорирования карантина братией контролируемой УПЦ МП Киево-Печерской лавры, главная православная святыня Украины превратилась в настоящий эпицентр эпидемии коронавируса в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, у священнослужителя Тернопольской епархии УПЦ МП, настоятеля храма в с. Большой Кунинец Збаражского района, отца Александра Марцинюка, который "подрабатывает" в Почаевской Успенской лавре, обнаружили коронавирус COVID-19.