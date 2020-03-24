Коронавирус в Ивано-Франковске проверяют у полицейской: появились подробности о зараженных COVID-19

В Иване-Франковске среди возможных зараженных коронавирусом COVID-19 может быть полицейская, которая контактировала с больным.

Правоохранительница опрашивала пациента относительно его контактов с другими людьми. Ее анализы на заболевание отправили в Киев, сказано в сюжете "ТСН".

Также среди заболевших есть 56-летней муж, чья жена на прошлой неделе умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина ранее вернулся из Чехии, где мог подцепить заразу.

Коронавирус в Украине

Еще двумя пациентами с коронавирусом оказались медсестры больницы, где находятся зараженные. Врачи оценили их состояние как средней тяжести, у них повышенная температура и кашель.

При этом директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук высказал мнение, что медсестры могли подхватить коронавирус и за пределами больницы. Ведь они осматривали пациентов в специальных средствах защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске зафиксировано пять случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Также в областной инфекционной больнице марта скончалась еще одна 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся