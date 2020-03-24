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24 марта • обновлено в 09:26
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Коронавирус в Ивано-Франковске проверяют у полицейской: появились подробности о зараженных COVID-19

2.4т
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В Иване-Франковске среди возможных зараженных коронавирусом COVID-19 может быть полицейская, которая контактировала с больным.

Правоохранительница опрашивала пациента относительно его контактов с другими людьми. Ее анализы на заболевание отправили в Киев, сказано в сюжете "ТСН".

Также среди заболевших есть 56-летней муж, чья жена на прошлой неделе умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Мужчина ранее вернулся из Чехии, где мог подцепить заразу.

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Еще двумя пациентами с коронавирусом оказались медсестры больницы, где находятся зараженные. Врачи оценили их состояние как средней тяжести, у них повышенная температура и кашель.

При этом директор Ивано-Франковского областного лабораторного центра Роман Савчук высказал мнение, что медсестры могли подхватить коронавирус и за пределами больницы. Ведь они осматривали пациентов в специальных средствах защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске зафиксировано пять случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Также в областной инфекционной больнице марта скончалась еще одна 65-летняя женщина с подозрением на коронавирус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
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