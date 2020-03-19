"Не отдавать тело и хоронить отдельно": в Ивано-Франковске рассказали подробности о погибшей

Муж погибшей женщины из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус COVID-19, недавно вернулся из-за границы.
Об этом во время брифинга 19 марта сообщил в.и.о председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров. Мужчина находился на самоизоляции и сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу.
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"Мы рекомендуем не отдавать тело и хоронить отдельно, но на это требуется согласие мужа", – сказал Федоров.
Коронавирус в Ивано-Франковске. Иллюстрация
Информатор
Портал "Галка" пишет, что в областной инфекционной больнице сейчас находятся 12 человек, которые решили провериться на коронавирус.
В МОЗ отметили, что погибшая пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. "Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", – сказано в сообщении.
Украинка работала в Ивано-Франковске, за пределы страны в последние недели она не выезжала.
Как писал OBOZREVATEL:
19 марта в Украине врачи диагностировали COVID-19 у трех человек. Позже стало известно о еще пяти в Черновицкой области.
Новый случай подтвердили в Киеве (в целом это уже третий больной в столице).
Новый пациент – 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Он находится на самоизоляции.
При этом один из частных медицинских центров Киева не уведомил о позитивном тесте мужчины на коронавирус, заявил мэр Виталий Кличко.
Еще два случая подтвердились в Днепропетровской области. Они стали первыми для региона.
Третий случай был зафиксирован в Ивано-Франковске. Болезнь диагностировали уже после смерти пациентки.
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