"Не отдавать тело и хоронить отдельно": в Ивано-Франковске рассказали подробности о погибшей

Муж погибшей женщины из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус COVID-19, недавно вернулся из-за границы.

Об этом во время брифинга 19 марта сообщил в.и.о председателя Ивано-Франковской ОГА Виталий Федоров. Мужчина находился на самоизоляции и сейчас госпитализирован в областную инфекционную больницу.

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"Мы рекомендуем не отдавать тело и хоронить отдельно, но на это требуется согласие мужа", – сказал Федоров.

Коронавирус в Ивано-Франковске. Иллюстрация Информатор

Портал "Галка" пишет, что в областной инфекционной больнице сейчас находятся 12 человек, которые решили провериться на коронавирус.

В МОЗ отметили, что погибшая пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. "Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", – сказано в сообщении.

Украинка работала в Ивано-Франковске, за пределы страны в последние недели она не выезжала.

Как писал OBOZREVATEL:

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