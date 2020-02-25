Коронавирус в Италии: украинские туристы напуганы и отказываются от поездок

Украинцы начали отказываться от поездки в Италию из-за коронавируса. В турфирмах подтверждают – если в последнее время наши сограждане предпочитали посещать эту страну ради экскурсий, то буквально за один день количество продаж туров в Италию резко сократилось.

Что происходит и как будет развиваться ситуацией с поездками в эту страну – читайте в OBOZREVATEL.

Купила билеты в Венецию

Киевлянка Ольга купила билеты в Венецию на конец марта. После новостей о коронавирусе, говорит, растерялась – не знает, что делать. Ведь тогда пропадет отпуск и деньги, потраченные на билеты.

"Теперь слежу за новостями, пока пишут про карантин в северных районах страны. Мы долго планировали поездку, уже забронировали отель в Венеции, хотели походить по музеям и соборам. Думали на день остаться в Бергамо, потом Венеция, а потом отправиться в Верону. Что теперь делать – не ясно, ведь билеты на самолеты, а это туда и обратно, вернуть невозможно. Надеюсь, что за месяц ситуация изменится, и мы таки поедем", – надеется Ольга.

Украинский МИД уже рекомендовал нашим туристам воздержаться от поездок в Италию – в те провинции, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом.

По данным на 25 февраля, в стране подтверждено 283 случая заражения опасным вирусом. Также сообщается о 7 умерших. Из-за резкого увеличения количества больных власти страны принимают срочные меры для того, чтобы остановить риск распространения уханьской инфекции по другим регионам.

В регионах Венето и Ломбардии ( там фиксируют больше всего случаев заболевания) приостановлена работа баров, дискотек, школ, музеев и университетов. В Венеции отменили карнавал, а в городе Ивреа – битву апельсинами.

В других регионах отменили бесплатный вход в музеи и парки, который действует на выходных. Таким образом планируют уменьшить количество посетителей. А футбольные матчи в разных регионах (в рамках подготовки к Лиге Европы) хотят проводить за закрытыми дверями. Ведь на стадионах риск распространения заболевания только увеличивается.

Министерство здравоохранения Италии

По той же причине верующих просят меньше посещать храмы – праздничную воскресную службу предлагают послушать по телевизору или радио. Знаменитый Собор в Милане уже закрыли из-за коронавируса. Некоторые производства тоже остановились. Например, в Турине инжиниринговая и дизайнерская компания Italdesign закрыла два предприятия – у одного из сотрудников был выявлен коронавирус А в других регионах призывают свадьбы и похороны проводить за закрытыми дверями.

Новости УЕФА принял жесткое решение в связи с коронавирусом в Италии

Также 25 февраля на карантин ушли сотрудники Генерального консульства Украины в Италии. "Мы приостанавливаем прием граждан и выдачу документов. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, потери документов, необходимости срочного выезда в Украину, смерти родственника, ДТП или ареста просим обращаться на горячую линию консульства или по электронной почте", – сообщается на страничке ведомства в Facebook.

Италия популярна среди украинских туристов

В этот период года среди украинцев популярны экскурсионные поездки в Италию. В турфирмах говорят, что уже сейчас украинцы решили не рисковать. "Обычно в такой сезон украинцы едут на три-четыре дня. И естественно, что информация, которая возникла с коронавирусом, насторожила людей. И бронирования заявок у нас на сегодняшний день нет", – рассказал нам президент туристической компании "Гамалия" Игорь Голубаха.

Директор сети "Поехали с нами" Олег Кулик добавляет, что Италия – это прежде всего пляжный отдых. "Это направление не зимнее. Сейчас есть ежедневные регулярные рейсы в Рим и Милан, но туда больше летают украинцы, которые работают в Италии, ездят на шопинг или по бизнес-делам. ситуация с коронавирусом приведет к уменьшению продаж по Италии сейчас. Но то, как будет развиваться ситуация дальше, будет понятно в пик сезона – ближе к лету. И если рейсы не будут загружаться, то их отменят", – говорит он.

Крупные операторы, уточняет Олег Кулик, уже сейчас признаются в беседах, что за один день количество продаж туров и билетов в Италию резко упало.

"Не исключено, что могут закрыть сообщение с Италией, как это произошло с Китаем. Но сегодня ситуация настолько динамичная, что прогнозировать происходящее на завтра – невозможно. Сегодня регулярные рейсы еще летят. И Италия входит в пятерку стран, куда ездят отдыхать украинцы, ее опережают Египет, Турция, Греция и Испания. И с каждым годом количество путешествующих в Италию только росло. И в этом году тоже был бы рост, если бы не ситуация с коронавирусом. Предполагаю, что в ближайшее время могут отменить вылеты, но через месяц-два-три ситуация кардинально поменяется", – уточнил Кулик.

В Италии закрылись музеи Instagram.com / revolution.03

А вот директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук говорит, что Италия в тренде среди украинцев. "И конечно же ситуация с коронавирусом затронет как раз топовые среди наших туристов направления – Милан, который является центром региона Ломбардия. И Венецию – она очень популярна среди украинских туристов", – говорит он.

Многое, говорит эксперт, зависит от того, как быстро итальянские власти справятся с возникшей ситуацией. Прогнозировать, чем заменить Италию для тех, кто планировал отправиться за границу весной, эксперты не берутся.

"В Италии все произошло настолько неожиданно, что завтра подобное может произойти еще где-то. И очень сложно рекомендовать ехать в какую-то страну. Единственное, что нужно понимать, что если в какой-то стране возникнет новый эпицентр заболевания, то можно потерять деньги. Возможно, сейчас будет больше тех людей, которые выберут вариант путешествовать по Украине", – размышляет Царук.

Отговаривают от поездок в Украину

Пользователи соцсетей, которые находятся в Италии, публикуют фото в масках и пустые полки магазинов.

Instagram.com / ciccioetna

Instagram.com / Alberto Maretti

А вот украинцы, живущие в Италии, активно обсуждают тему – стоит ли ехать домой в Украину. Некоторые опасаются, что могут привезти вирус своим родным.

"Мне сказали, что на границе будут измерять температуру, но что толку, если симптомы могут проявиться через две недели! Я отменила свою поездку. Но многих это не останавливает, они взяли билеты и хотят ехать домой любой ценой", – возмущается Виктория Баран.

"Я думаю, что если нет большой необходимости ехать домой, то лучше сидеть тут. По крайней мере, тут лучше медицина и в случае чего можно рассчитывать на помощь. В Украине хорошие врачи, но у них нет средств и условий для работы", – говорит Снежана Соболевская.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал