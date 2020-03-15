В Италии придумали, как вылечить коронавирус

Итальянские медики провели исследования, показывающие результативность препарата от ревматоидного артрита в лечении нового коронавируса COVID-19.
Как передает tg24.sky.it, испытания тоцилизумаба, также известного как атлизумаб, прошли в некоторых больницах страны, в том числе в Неаполитанском институте рака Паскаля.
Как пояснил онколог Паоло Асьерто, использование лекарства позволяет пациентам с COVID-19 восстановить дыхательную функцию.
Этот препарат обычно используется для борьбы с инфекциями, вызванными ревматоидным артритом, а также как иммунологическая терапия при лечении опухолей.
В Италии нашли препарат для лечения коронавируса
Иллюстрация
"Он показал, что эффективен против пневмонии, вызванной COVID-19... Тоцилизумаб влияет на воспаление, а не на вирус", – пояснил Асьерто. Он рассказал, что первых двух пациентов этим лекарством начали лечить во вторник, а на следующий день решили применить препарат по отношению еще к двоим зараженным.
Отмечается, что препарат активен в отношении рецептора интерлейкина-6, вещества, которое вырабатывается организмом во время воспаления и присутствует на высоком уровне у пациентов с ревматоидным артритом.
"Испытывать это на некоторых случаях – это первый факт, первый признак. Однако с научной точки зрения необходимо провести эксперименты с оценкой параметра на значительной выборке субъектов", – добавил Сильвио Брусаферро, президент ведущего научно-технического органа Национальной службы здравоохранения Италии Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Напомним, ранее в китайской провинции Чжэцзян запустили в производство первое лекарство, которое может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом.
Карта распространения коронавируса по миру:
Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Испании число заразившихся коронавирусом за день увеличилось более чем на тысячу человек, от заболевания умерли уже почти две сотни больных.
В городах, в качестве меры предостережения, через рупор граждан призывают сидеть дома.
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