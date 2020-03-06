Коронавирус в Хмельницкой области заподозрили у священника

В Хмельницкой области с пневмонией госпитализировали священника. Ему сделали анализы на коронавирус COVID-2019.

По словам заместителя директора КП "Хмельницкая инфекционная больница" Нинель Марцонь, результаты анализов отправлены в Киев, передает УНН.

Pixabay

"Только по пневмонии сказать, что там коронавирус - мы не можем. Результаты мы отправили (в Киев). На них мы еще не получили никакого ответа. Больной стабилен", – рассказала она.

Марцонь добавила, что ответ из Киева придет на ранее вторника.

В то же время проверку на коронавирус прошел еще один пациент в Черниговской области.

Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко на своей странице в Facebook написал, что мужчину обнаружили в рейсовом автобусе "Москва-Киев". У него была высокая температура – 39,3.

Пациент рассказал, что находился на заработках в России, спал в холодном помещении и заболел. В больнице ему сделали тест и поставили диагноз – грипп В. Вероятность коронавируса исключена.

Мужчина согласился остаться в инфекционном отделении Новгород-Северской Центральной Районной Больницы еще на некоторое время.

В свою очередь пассажирам автобуса были розданы дезинфицирующие средства, а автобус отправлен дальше по маршруту.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ввела временные ограничения на пропуск людей из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за распространения респираторных заболеваний, возбудителем которых может быть COVID-2019.

Напомним, что в Украине пока зафиксирован один случай заболевания коронавирусом. Пациент изолирован в Черновцах. Также в городе с 6 марта на 16 дней вводятся противоэпидемические меры.

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