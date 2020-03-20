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20 марта • обновлено в 21:49
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Зараженная жительница Харьковщины находится в Киевской области: детали о новом случае COVID-19

5.4т
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На территории Харьковской области пока не подтверждено случаев заболевания коронавирусом – инфицированная женщина, жительница Харьковщины, находится в Киевской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер, опубликовав видео на своем YouTube-канале.

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Он уточнил, что COVID-19 подтвержден у 37-летней харьковчанки, которая вернулась 11 марта с Франции и с тех пор находится на Киевщине.

Как писал OBOZREVATEL, число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в Украине по состоянию на 20 марта достигло 29 (3 летальных).

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Алексей Кучер
Место
Украина Харьков
Теги
болезнь видео
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