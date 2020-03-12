В оккупированной Горловке в террористической "ДНР" началась паника из-за госпитализации женщины, прилетевший из Китая, у которой появились симптомы, напоминающие коронавирус.

Подтверждающие комментарии стали появляться в социальной сети Twitter. Люди начали массово возмущаться из-за состояния медицины в городе.

"В Горловке паника, после того, как все узнали, что в 3-й больнице лежит женщина, приехавшая из Китая, с подозрением на коронавирус. Слухов добавляет молчание оккупационных властей и менты, дежурящие перед больницей", – пишут местные жители.

Коронавирус в "ДНР": в оккупации устроили панику

Пользователи разделились на два лагеря: одни выразили переживания за госпитализированную женщину, другие же разозлились, что пациентку привезли именно к ним.

"Вот бы и сидела в Китае", "Ее же линчевать могут", "Инфекционки детьми переполнены, а вам тетка из Китая", "Почему именно к нам? Как тут можно не паниковать?", "Нах*р такие власти городу нужны?" – не сдержались жители "ДНР".

Оккупанты при этом создали так называемый штаб для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и заверили, что все под контролем, умалчивая о состоянии женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, женщину госпитализировали в инфекционное отделение 10 марта. Поскольку в "ДНР" нет тестов для определения коронавируса, информации о диагнозе нет.

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