Коронавирус атакует Конча-Заспу: всплыли новые фамилии заболевших VIP-ов

По состоянию на 25 марта уже 13 жителей элитной Конча-Заспы под Киевом заразились коронавирусом. Кроме народного депутата Сергея Шахова и его супруги, а также судьи Виктории Джарты, опасный вирус подхватили и несколько бизнесменов, которые проживают в коттеджных поселках в Обуховском районе.

Как стало известно OBOZREVATEL, 24 марта к врачам обратился 50-летний Александр Желтан из пгт. Козин. Желтан занимается бизнесом, он владелец десятка компаний. В 2008 году человек с такой фамилией фигурировал в скандале, связанном с отводом земельного участка в центре транспортной развязки в Голосеевском районе Киева для строительства станции техобслуживания.

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Также, по словам нашего источника, коронавирус обнаружили и у 52-летней рестораторши Раисы Манжолы. Ранее она была соучредителем компании по производству энергии, но покинула ее.

Перед этим коронавирус был обнаружен и у 19-летней Софии Полищук. Она проживает по тому же адресу в Конча-Заспе, что и гражданин РФ, бизнесмен Армен Меликян, учредитель "Андрушевского масложирзавода". По крайней мере точно такой адрес указан у него как у бенефициара "Группы компаний Альянс".

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Напомним:

Ранее стало известно, что судья Виктория Джарты (дочь бывшего премьер-министра Автономной Республики Крым Василия Джарты) заразилась коронавирусом.

Опасную инфекцию подхватил и бывший глава СБУ Валерий Хорошковский. Он попал в больницу, но, по информации СМИ, уже якобы вылечился.

Вирус обнаружили и у народного депутата Сергея Шахова. В первой половине марта он побывал на лыжном курорте в Куршевеле, откуда возвращался рейсом Женева - Киев. Кроме Шахова, заболела и его супруга.

Еще один депутат Сергей Вельможный также заболел коронавирусом. Возможно, он заразился от Шахова, поскольку общался с ним. Сначала политик сдал тест, который показал отрицательный результат. Но потом ему и сыну стало плохо, и новые анализы подтвердили диагноз.

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