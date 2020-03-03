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4 марта • обновлено в 00:39
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Коронавирус в Черновцах: главный санврач Украины выступил с разъяснением

1.1т
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал с пониманием отнестись к самоизоляции людей, которые могли контактировать с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.

"Когда здоровые люди находятся на самоизоляции – это нормальная европейская практика", – объяснил Ляшко в эфире ObozTV, комментируя бунт в Черновцах, где местные жители потребовали изолировать жену заболевшего.

Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют таким людям самоизоляцию.

"Мы должны сохранить действующую систему охраны здоровья, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов. Поскольку, несмотря на присутствие коронавирусной инфекции, у нас продолжают происходить инфаркты, инсульты, люди нуждаются в ургентной медицинской помощи. Все должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", – подчеркнул он.

По словам санврача, стигматизация человека по признаку наличия инфекционного заболевания или наличия контактов "неприемлема в 21 веке".

Ляшко также уточнил, что самоизоляция в подобной ситуации позволяет выдать человеку больничный лист.

"На законодательном уровне урегулировано, что самоизоляция в рамках введения карантина санитарно-эпидемиологическими службами подпадает под выдачу больничных", – отметил он.

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promin.cv.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина Черновцы
Теги
вирус инфекция
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