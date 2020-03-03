Коронавирус в Черновцах: главный санврач Украины выступил с разъяснением

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал с пониманием отнестись к самоизоляции людей, которые могли контактировать с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.
"Когда здоровые люди находятся на самоизоляции – это нормальная европейская практика", – объяснил Ляшко в эфире ObozTV, комментируя бунт в Черновцах, где местные жители потребовали изолировать жену заболевшего.
Ляшко отметил, что госпитализация "контактов" может парализовать систему охраны здоровья, поэтому медики рекомендуют таким людям самоизоляцию.
"Мы должны сохранить действующую систему охраны здоровья, а не парализовать ее сегодня госпитализацией всех контактов. Поскольку, несмотря на присутствие коронавирусной инфекции, у нас продолжают происходить инфаркты, инсульты, люди нуждаются в ургентной медицинской помощи. Все должны с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", – подчеркнул он.
По словам санврача, стигматизация человека по признаку наличия инфекционного заболевания или наличия контактов "неприемлема в 21 веке".
Ляшко также уточнил, что самоизоляция в подобной ситуации позволяет выдать человеку больничный лист.
"На законодательном уровне урегулировано, что самоизоляция в рамках введения карантина санитарно-эпидемиологическими службами подпадает под выдачу больничных", – отметил он.
Жена больного в Черновцах согласилась на обсервацию
promin.cv.ua
Как писал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом – заболел мужчина из Черновцов, который вместе с женой вернулся из поездки в Италию.
Мужчина был госпитализирован, его состояние оценивается близко к среднетяжелому.
Супруга инфицированного осталась дома на самоизоляции. Вечером 3 марта местные жители устроили под ее домом бунт. Около 20 человек пришли под подъезд многоэтажки с требованием изолировать украинку.
В результате женщина согласилась на обсервацию.
По информации медиков, всего с заболевшим контактировали около 35 человек.
Стоит отметить, что это не первые подобные протесты в Украине. Ранее эвакуированным из Китая устроили "горячий прием" жители Новых Санжар в Полтавской области – они заблокировали дорогу для проезда и даже забросали автобус камнями. Такое поведение вызвало осуждение как украинской, так и мировой общественности, в частности, ООН.
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