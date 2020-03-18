Коронавирус в Черновцах: стало известно, как заразились трое детей

Трое детей из Черновцов, у которых подтвердился диагноз коронавирус, подхватили эту болезнь именно в Украине.

Все они контактировали с теми, кто ранее вернулся из-за границы и имел подозрение на COVID-19. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В частности, речь идет о детях 10-ти и 1,5 года, а также шестимесячном младенце. Известно, что всех их госпитализировали с коронавирусной инфекцией еще в минувшие выходные, 14 и 15 марта, вместе с матерями – это две 31-летние женщины и 18-летняя девушка.

Подчеркивается, что все они не были за границей, но контактировали с лицами, которые вернулись из Италии и имели подозрение на коронавирус.

Врачи уверяют, что жизни и здоровью прежде всего детей сейчас ничего не угрожает. У них наблюдается невысокая температура, но без осложнений. Их матери тоже в удовлетворительном состоянии.

Отметим, что заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак раньше тоже заверила, что трое детей из Черновицкой области, у которых обнаружили коронавирус, "чувствуют себя хорошо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области введена чрезвычайная ситуация. Из-за небывалой вспышки коронавируса (известно о 10 больных) власти региона решили заранее "закрыться на ключ", чтобы уберечься от масштабной трагедии.

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