Шастают в церковь, целуют иконы и штурмуют магазины: в охваченных коронавирусом Черновцах поднялся ажиотаж перед Пасхой

В пасхальные выходные в Черновицкой области вновь собираются ввести ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ограничения стартуют с 18:00 субботы, 18 апреля, и продлятся до 6:00 вторника, 21 апреля.

И хотя до дня Х еще много времени, жители области уже выстроились в очереди в магазины. А вот в местных церквях жалуются, что часть народа боится к ним ходить.

Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Заболели четыре священника, один рвется на службу

Фактически все пасхальные праздники жителям области настойчиво рекомендуют без надобности не выходить из дома. Магазины также будут закрыты, а АЗС разрешат обслуживать только автомобили спецслужб. Об этом заявил губернатор области Сергей Осачук.

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На утро 16 апреля в области зарегистрировано 662 случая COVID-19.

В церквях пока точно не знают, запретят ли им пускать на службы прихожан или нет. В Черновицко-Буковинской епархии ПЦУ нам рассказали, что жители области стали меньше ходить в церкви.

В Вербное воскресенье жители Черновцов активно шли в церковь

"В Вербное воскресенье у меня на службе было человек 30. У ворот стояла полиция, но она не препятствовала. Людей уже запугали, они и сами никуда не выходят", – рассказал OBOZREVATEL один из священников Черновцов.

В церквях Московского патриархата области не хотят говорить на тему пасхальных богослужений. "Скажем так, все верующие Черновицкой области знают свои церкви. И знают, будет ли там служба. Если будет, то они придут. Больше никаких комментариев", – сказал OBOZREVATEL отец Никита.

В Черновцах в среду, 15 апреля, коронавирус подтвердился у четверых священников. Об этом заявил губернатор области. Правда, один из служителей церкви не верит в диагноз и собирается в выходные проводить службу.

Кстати, губернатор Осачук на днях встречался с народным депутатом Вадимом Новинским, который вместе с главой МП Онуфрием приезжал в Черновцы для передачи медтехники. Уже в среду, 15 апреля, Новинский сообщил, что получил положительные результаты теста на коронавирус. Сам губернатор общался с гостями без защитной маски.

Губернатор (слева) на встрече с Онуфрием и Новинским Молодой буковинец

Больницы забитые

В медучреждениях Черновицкой области уже нет мест. Так, в городе Сторожинец в местной гимназии обустроили палаты для пациентов терапевтического отделения Центральной больницы. Всего сюда привезли 30 коек.

На данный момент в Сторожинецкой больнице находятся 48 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса.

В классах гимназии обустроили палаты Тelegram ХЧ

Гимназия в Сторожинце

В соцсетях между верующими и неверующими жителями области разгорается спор – стоит ли ходить в церковь во время эпидемии.

"Я с начала карантина только раз в неделю выхожу из дому в магазин. Все остальное время мы с дочкой-школьницей сидим дома. Моя же соседка постоянно шастает в церковь, иконы там целует. В Вербное воскресенье полдня там провела. Я понимаю, что семья верующая, ее так с детства приучили. Но можно один год дома посидеть, по телевизору все посмотреть, помолиться самой. Она и на Пасху на всю ночь туда собралась", – рассказывает жительница Черновцов Виктория.

В магазинах – ажиотаж

Услышав об очередных ограничениях, местные жители бросились в продуктовые магазины. Возле них выросли очереди.

"Многие побоялись, что в субботу уже нельзя будет ничего купить, поэтому стали закупаться заранее. Я тоже сходила в среду, как только услышала новость. Мука есть, купили масла, колбасу, сыр, курятину. Все берут яйца, боятся, что до выходных уже ничего не будет", – рассказала OBOZREVATEL жительница Черновцов Евгения Пономаренко.

Работница одного из продуктовых магазинов Черновцов говорит, что перед прошлыми выходными, когда также объявляли ограничения, их магазин буквально штурмовали.

"За час раскупили товаров на двое суток. Скупали все, как перед войной. Хотя предупреждали, что это всего на два дня. И воду раскупили, и муку, крупы, консервы. Как всегда! Сегодня тоже очередь, берут все подряд", – говорит OBOZREVATEL продавец Галина.

Черновцы Народная правда

В аптеках тоже небольшой ажиотаж. Там раскупают в основном жаропонижающие, таблетки от давления. "В основном закупают лекарства от обычных заболеваний. Но, как ни странно, берут и средства от похмелья. Выходные длинные, все будут дома, за столами. Так что пригодится", – смеется фармацевт из аптеки в центре Черновцов.

В селах спокойно – травлю прекратили

Ситуация в селах более спокойная. Например, в Коленковцах, где произошел скандал с Елизаветой Тимко, вернувшейся из Италии с коронавирусом, сейчас тишина. Напомним, тогда она записала видео, на котором рассказала, что ей угрожали из-за того, что она могла заразить односельчан, даже обещали спалить хату. Сейчас Елизавета на улицу не показывается.

Коллаж

"Говорят, к ней приходила полиция. Но она так и не сказала, кто ей угрожал. Ее даже собирались наказать за то, что она не придерживалась карантина после возвращения в Украину", – рассказали OBOZREVATEL в сельсовете.

В самом селе люди боятся на Пасху идти в церковь.

"Есть немного фанатов, которые собираются, как в старые времена, идти в церковь на всенощную, молиться там до утра. Но их не так много. Большинство жителей просто боятся коронавируса. Нам всем есть чем заниматься – огород, куры, коровы, мы не скучаем на карантине", – сообщила местная жительница Татьяна.

В селе уже даже с пятницы закроют магазины. Поэтому люди потихоньку закупают продукты и готовятся праздновать дома.