Коронавирус в Черновцах: люди пожаловались на врачей без масок и костюмов

Несмотря на обнаружение случая заражения коронавирусом в Черновцах, ситуация в городе спокойная и особой паники не наблюдается (кроме массовой скупки масок в аптеках). Однако некоторые люди утверждают, что в больницах нет необходимых условий, а врачи приехали на вызов к инфицированному без нужной экипировки.

Что касается методов профилактики в общественных местах, то они местное население удовлетворяют. Как говорится в сюжете hromadske, в городе регулярно моют здание вокзала, а также проводят дезинфекцию в транспорте и местах скопления людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медик Черновицкой областной больницы Скриншот видео

Говоря о протесте под подъездом зараженного, его соседи утверждали, что делали это исключительно из-за опасения за здоровье мужчины и его супруги.

"Скорая приехала сюда, и даже масок не было, никаких костюмов, зашли в квартиру. По телевизору сказали, что все приготовили в Черновцах для принятия пациентов. Этот сосед позвонил к знакомым, говорит, что в боксе холодно, никакие условия. Говорит, я скорее сдохну здесь от этого, чем от коронавируса", – жалуется один из жителей дома.

В то же время медики уверяют, что ситуация полностью контролируема и никакой угрозы населению города нет.

"Пациент находится на лечении в нашем отделении с 29 февраля. Чувствует себя уже лучше, утром была нормальная температура, уменьшился кашель", – сказала заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Вместе с тем, она признала, что медучреждение не имеет тест-систем и только принимает больных на лечение.

В больнице Черновцов уверяют, что готовы бороться с коронавирусом Скриншот видео

Также об условиях инфекционного отделения и о предпосылках для помещения туда пациентов рассказала директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"Все люди, которые имеют историю путешествия в страны, где есть коронавирус, а у них имеются признаки респираторной инфекции, они обратились за медицинской помощью. Госпитализированы в областную клиническую больницу три человека с историями путешествия в Испанию, Италию и Великобританию. Они все в боксах, в отдельных палатах. Никто ни с кем не контактирует. Отделение рассчитано на 60 коек", – отметила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах. Об этом заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине.

Зараженный мужчина приехал в Украину на машине из Румынии. Перед этим он посещал Италию.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что, несмотря на выявление первого случая коронавируса в Украине, ситуация является полностью контролируемой.

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт не исключил, что в Украине будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом. Однако, по его словам, страна готова бороться с болезнью.

5 марта еще двух буковинцев госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Накануне они путешествовали по Италии.

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