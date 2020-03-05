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5 марта • обновлено в 10:28
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Коронавирус в Черновцах: люди пожаловались на врачей без масок и костюмов

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Несмотря на обнаружение случая заражения коронавирусом в Черновцах, ситуация в городе спокойная и особой паники не наблюдается (кроме массовой скупки масок в аптеках). Однако некоторые люди утверждают, что в больницах нет необходимых условий, а врачи приехали на вызов к инфицированному без нужной экипировки.

Что касается методов профилактики в общественных местах, то они местное население удовлетворяют. Как говорится в сюжете hromadske, в городе регулярно моют здание вокзала, а также проводят дезинфекцию в транспорте и местах скопления людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Медик Черновицкой областной больницы

Медик Черновицкой областной больницы

Скриншот видео

Говоря о протесте под подъездом зараженного, его соседи утверждали, что делали это исключительно из-за опасения за здоровье мужчины и его супруги.

"Скорая приехала сюда, и даже масок не было, никаких костюмов, зашли в квартиру. По телевизору сказали, что все приготовили в Черновцах для принятия пациентов. Этот сосед позвонил к знакомым, говорит, что в боксе холодно, никакие условия. Говорит, я скорее сдохну здесь от этого, чем от коронавируса", – жалуется один из жителей дома.

В то же время медики уверяют, что ситуация полностью контролируема и никакой угрозы населению города нет.

"Пациент находится на лечении в нашем отделении с 29 февраля. Чувствует себя уже лучше, утром была нормальная температура, уменьшился кашель", – сказала заведующая инфекционным отделением Черновицкой областной клинической больницы Валентина Миндреску.

Вместе с тем, она признала, что медучреждение не имеет тест-систем и только принимает больных на лечение.

В больнице Черновцов уверяют, что готовы бороться с коронавирусом

В больнице Черновцов уверяют, что готовы бороться с коронавирусом

Скриншот видео

Также об условиях инфекционного отделения и о предпосылках для помещения туда пациентов рассказала директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"Все люди, которые имеют историю путешествия в страны, где есть коронавирус, а у них имеются признаки респираторной инфекции, они обратились за медицинской помощью. Госпитализированы в областную клиническую больницу три человека с историями путешествия в Испанию, Италию и Великобританию. Они все в боксах, в отдельных палатах. Никто ни с кем не контактирует. Отделение рассчитано на 60 коек", – отметила чиновница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Да фигня это все ! Самое главное, что снесли все советские памятники и купили томас, теперь бояться нечего и жизнь наладится сама собой... весь мир с интересом наблюдает за xoxлo-кoнвyльcиями.
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