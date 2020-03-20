В Черновцах детям запретили выходить из дома: все о жестких мерах из-за коронавируса

В Черновцах, где по состоянию на 20 марта подтвердили 25 случаев нового коронавируса, детям до 14 лет запретили выходить из дома без сопровождения родителей.

Такое решение озвучил мэр города Алексей Каспрук. Соответствующее видео он опубликовал на странице в Facebook.

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"Введен карантин в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях. К сожалению, не все родители понимают, что сейчас карантин, а не каникулы. Поэтому запрещено появление в городе детей до 14 лет без сопровождения взрослых", – сказал он.

tsn.ua (иллюстративное фото)

Каспрук добавил, что ребенок должен выходить из дома только с важной целью. "Например, посещение врача или другие обстоятельства непреодолимой силы. Не для того, чтобы погулять и поиграть с ребятами в футбол. Еще раз повторюсь: вероятность заражения очень высока", – подчеркнул мэр.

Также с 23 марта в городе будет приостановлено строительные и ремонтные работы, за исключением аварийных объектов и объектов инфраструктуры.

Мэр пообещал контролировать, чтобы в магазины и аптеки запускались люди только в средствах индивидуальной защиты.

Отметим: всего в Украине по состоянию на 20 марта подтвержден уже 41 случай заражения людей коронавирусом.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 20 марта решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Таким образом, в стране было уже пять областей с режимом ЧС (до этого ввели в Житомирской, Черновицкой и Киевской) плюс столица. С 21 марта к ним присоединится шестая область – Тернопольская.

При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что режим чрезвычайной ситуации 21 марта может быть введен также во Львовской и Харьковской областях.

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