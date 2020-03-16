В Черновицкой области с подозрением на коронавирус COVID-19 были госпитализированы 30 человек, диагноз подтвердился у четверых.

Об этом в эфире ObozTV рассказала заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, комментируя эпидемиологическую обстановку в регионе.

По словам замглавы ОГА, все четыре лабораторно подтвержденных в области случая заболевания оцениваются как средней сложности.

"Мы работаем на упреждение в рамках стандартов Всемирной организации здравоохранения. Когда мы человека госпитализируем с подозрением, мы за несколько часов определяем всех контактных лиц, которые находились рядом, и локализуем ситуацию относительно распространения коронавируса в пределах Черновицкой области", - сообщила она.

Гусак отметила, что, начиная с февраля, в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировано 30 лиц с подозрением на коронавирус. 4 случая подтвердились и 7 случаев показали негативный результат лабораторного теста. Из этих семи человек пятеро уже выписаны домой.

Чиновница заверила, что черновицкие врачи "четко знают, как лечить этих пациентов". Она добавила, что ситуация в области абсолютно контролируема.

Позже в Черновицкой ОГА сообщили, что в областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Накануне у женщины взяли анализы на наличие коронавируса, но результаты еще не поступили. Медики ждут их в ближайшее время.

rbc.ua

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