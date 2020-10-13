Коронавирус унес жизнь главврача районной больницы на Винничине. Фото

В Винницкой области от коронавируса 13 октября скончалась главврач Томашпольской районной больницы Елена Миронишина-Краковская.

Как сообщила на своей странице в Facebook народный депутат Лариса Билозир, у женщины были хронические заболевания, в частности – астма (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Лучшие медики на передовой борьбы умирают от COVID-19. Гибнут врачи, те, что в масках, спасая тех, кто без. Сегодня не стало невероятной женщины, профессиональной, эффективной, главного врача Томашпольской районной больницы Елены Мирошининой-Краковской", – написала она.

Нардеп уточнила, что у главврача были хронические заболевания, но несмотря на это она продолжала работу.

"У нее было все четко в больнице, сама подавала пример. Две маски, защита, перчатки. Медперсонал у нее был обеспечен и защищен. Но сама не убереглась, имела хронические болезни, астму, и, несмотря на это, не боялась – работала и служила людям", – подчеркнула Билозир.

В Винницкой области от коронавируса умерла главврач. Facebook Ларисы Билозир

У Елены Миронишиной-Краковской были хронические заболевания. Facebook Ларисы Билозир

Facebook Ларисы Билозир.

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