"Все друг друга заражают": украинцы указали власти на ошибки в борьбе с коронавирусом

Украинцы массово выразили возмущение действиями властей в борьбе с пандемией коронавируса. Наряду с ростом количества больных, власти разрешили работу школ и до сих пор полноценно не обеспечили медиков необходимыми средствами.

В качестве примера, на странице в Facebook главного санитарного врача Виктора Ляшко пользователи сети выразили возмущение нелогичными действиями власти по карантину.

Ляшко рассказал, что находится в офисе одного из украинских медиа, чтобы поговорить о борьбе с пандемией.

В комментариях к посту глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины, предприниматель Михаил Бродский, переболевший коронавирусом, написал: "Иди работать, балобол".

Другие комментаторы раскритиковали ситуацию с COVID-19 в стране, рассказали о нелогичных ситуациях, с которыми столкнулись.

"Закройте школы. Дети болеют. А дети общаются дома с родителями... И все как по ниточке друг друга заражают", – считает одна из пользовательниц сети.

"Вы для начала хотя бы шприцы в больницы закупите", "Власть просто делает видимость работы, чтобы к ним претензий не было", "Вы лучше работайте, а не ходите по эфирам", – ответили другие комментаторы.

Напомним:

На утро 7 ноября в Украине официально подтверждены 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.

В Киеве зафиксировали 43 229 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 854 жителей столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пациенты, больные коронавирусом, могут быть выписаны из медучреждения без негативного теста на COVID-19. По его словам,если нет признаков активной фазы инфекции, человека можно отпускать домой на самоизоляцию.