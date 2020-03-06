Жительницу Черновцов, которая участвовала в "бунте" возле дома инфицированного коронавирусом мужчины, привлекли к ответственности за распространение ложных слухов о COVID-19.
За подобные действия действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции 6 марта. Уточним, что женщину оштрафовали.
Копы отметили, что 59-летняя женщина распространила фейки, общаясь со СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.
Бунт возле дома первого в Украине инфицированного коронавирусом
Delo.ua
Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф в 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Карта распространения COVID-19 по миру:
Памятка от OBOZREVATEL:
Как писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области с пятницы, 6 марта, из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, из-за чего на карантин закрыли учебные заведения.
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