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6 марта • обновлено в 21:32
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За фейки о коронавирусе оштрафовали украинку: она "бунтовала" в Черновцах у дома инфицированного

1.2т
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Жительницу Черновцов, которая участвовала в "бунте" возле дома инфицированного коронавирусом мужчины, привлекли к ответственности за распространение ложных слухов о COVID-19.

За подобные действия действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба областной Нацполиции 6 марта. Уточним, что женщину оштрафовали.

Копы отметили, что 59-летняя женщина распространила фейки, общаясь со СМИ, что могло привести к социальной напряженности и нарушении общественного порядка.

Бунт возле дома первого в Украине инфицированного коронавирусом

Бунт возле дома первого в Украине инфицированного коронавирусом

Delo.ua

Правоохранители составили протокол по статье 173-1 (распространению ложных слухов) Кодекса об админнарушении. Санкция статьи предусматривает штраф в 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Карта распространения COVID-19 по миру:

Памятка от OBOZREVATEL:

"Бунтовала" в Черновцах: украинку оштрафовали за фейки о коронавирусе
"Бунтовала" в Черновцах: украинку оштрафовали за фейки о коронавирусе

Как писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области с пятницы, 6 марта, из-за угрозы распространения коронавируса ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия, из-за чего на карантин закрыли учебные заведения.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
Теги
Национальная полиция Украины болезнь штрафы
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