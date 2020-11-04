Украинка – о перенесенном год назад COVID-19: думала писать завещание, врачи не могли понять, что со мной происходит

Украинка заявила, что тяжело переболела COVID-19 еще в ноябре 2019 года после поездки в Египет.

Как рассказала Леся Кривчук изданию "Телеграф", тогда ее анализы отправляли в лабораторию в Киев, которая подтвердила, что у женщины был вирус семейства коронавирусных. Тестирование конкретно на COVID-19 в то время еще не проводилось.

Украинка подозревает, что могла заразиться в аэропорту, где, как сказала она, "было множество китайцев".

У Кривчук одиннадцать дней температура держалась на уровне 39,9–40,1 градуса, а после жаропонижающих сбивалась только до 38,5.

"Просыпалась взмокшая, буквально в луже воды, проходил час, и она [температура] опять поднималась до 40. Меня сразу же наблюдал лечащий врач, очно. Доктор уточнила, откуда я приехала и такую "дрянь" привезла", – рассказала женщина.

Кривчук отметила, что на тот момент при общении с больными никто из медиков не использовал защитных средств, но ей неизвестно, заболел ли кто-либо из ее тогдашнего окружения. Впрочем, из членов семьи также никто не подхватил вирус.

Кроме того, женщина рассказала, что на 8-9 день болезни даже думала вызвать нотариуса и написать завещание.

"Врачи, вся больница не могла понять, что со мной происходит, для них такое было впервые. На тот момент такого дивного – волнообразного – течения болезни они еще не видели!

Представьте: меня отпустило на 6-й день, на 7-й опять накрыло, и так было постоянно, вроде полегчает, потом накрывает еще сильнее. Вот эта волнообразность, конечно, убивала. То есть я одна из "пионеров" китайского коронавируса", – заявила она.

Украинку лечили разными антибиотиками, ей делали флюорографию. В кислороде она не нуждалась. Когда пациентка лежала в больнице, у нее началось воспаление легких, но минимальное, которое поразило до 1% тканей.

"Точно помню, что [антибиотиков] семь групп перебрали. Но, в отличие от того, как сейчас советуют много пить жидкости, на питье внимание не акцентировали", – рассказала Кривчук.

Она добавила, что среди других симптомов у нее была потеря вкуса и обоняния, ухудшение слуха.

"Запахов и вкуса не ощущала, вообще не понимала ничего. Вкус и запах вернулись ко мне только через два месяца. А слух вернулся только процентов на 70! Но отсутствие обоняния и вкуса – это не показатель, вот моя подруги Ира полностью чувствует и вкус, и запах, а переболела в такой же тяжелой форме, как и я", – рассказала украинка.

Женщина почувствовала в себе силы вернуться к работе только месяца через полтора, но еще около 30 дней чувствовала усталость.

"Даже встать с постели было сложно. У меня поначалу также постоянно болела голова, дней 10 вообще не проходила", – отметила Кривчук.

По ее словам, лечение обошлось в 50 тысяч гривен, хотя она намеренно не стала претендовать на больничные медсредства: "Я могу обеспечить свое лечение, а казенные лекарства пусть идут тому, кому они нужнее".

Как ранее сообщил источник OBOZREVATEL, решение об усилении карантина в Украине и введение варианта "выходного дня" для сдерживания распространения эпидемии коронавируса украинская власть примет в ближайшие дни.