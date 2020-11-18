Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса для 4 млн граждан

Фонд COVAX подтвердил, что Украине бесплатно выделят вакцину против COVID-19 для 20% населения.

Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что потенциальная вакцина от американского производителя Moderna (исследователи заявили о ее 95-процентной эффективности) также включена в эту программу.

"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", – отметил заместитель министра здравоохранения.

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Фото, которое прикрепил к своему посту главный санврач Facebook / Виктор Ляшко

Напомним:

Механизм COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) объединяет 172 страны.

Он предусматривает бесплатное получение вакцины от новой инфекции или покупку препарата по специальной рыночной цене.

Ляшко ранее заявлял, что по этой программе страна получит максимум 8,5 млн доз. Украина стала одной из 92 стран с такой перспективой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть вариант перераспределения 50 млн евро от проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии в стране и закупку вакцин.