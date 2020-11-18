Украина получит бесплатную вакцину от коронавируса для 4 млн граждан

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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  • 18 ноября стало известно, что Украина, как одна из стран, включенных в работу глобального механизма COVAX, имеет возможность получить вакцины от коронавирусной болезни

  • На вакцинацию также планируют выделить средства из бюджета, рассказал Виктор Ляшко

Вакцина от коронавируса

Фонд COVAX подтвердил, что Украине бесплатно выделят вакцину против COVID-19 для 20% населения.

Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он уточнил, что потенциальная вакцина от американского производителя Moderna (исследователи заявили о ее 95-процентной эффективности) также включена в эту программу.

"Ставим пред собой задачу обеспечить иммунизацию как можно большего количества населения проверенными, качественными и безопасными вакцинами в 2021 году, как за счет глобальных инициатив, так и за счет государственного бюджета Украины", – отметил заместитель министра здравоохранения.

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Фото, которое прикрепил к своему посту главный санврач

Напомним:

  • Механизм COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19) объединяет 172 страны.

  • Он предусматривает бесплатное получение вакцины от новой инфекции или покупку препарата по специальной рыночной цене.

  • Ляшко ранее заявлял, что по этой программе страна получит максимум 8,5 млн доз. Украина стала одной из 92 стран с такой перспективой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский инвестиционный банк готов рассмотреть вариант перераспределения 50 млн евро от проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" на противодействие пандемии в стране и закупку вакцин.

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