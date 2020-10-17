В больницах Украины заняты почти 2/3 "коронавирусных" коек, а на Донбассе – около 90%

По состоянию на субботу, 17 октября, в Украине были заняты 62,3% коек, отведенных для больных COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава на официальном сайте. Отметим, ситуация в разных регионах отличается (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

Так, в Донецкой области показатель заполнения коек составляет 91%, в Луганской – 85%, в Одесской – 78,6%, в Хмельницкой – 72,6%, в Черниговской области – 69%.

Менее 50% коек для инфицированных заполнены лишь в Тернопольской, Херсонской, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, во всех областях, кроме Кировоградской, показатель выявленных больных за последние две недели на 100 тыс. населения превышает допустимую норму (должен быть не выше 40). В среднем по стране он составляет 187,3.

moz.gov.ua

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Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал вероятность полного локдауна из-за эпидемии коронавируса в Украине исключительно запасным вариантом.