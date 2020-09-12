Киев и еще 18 областей не готовы к ослаблению карантина. Список
Киев и 18 областей Украины по состоянию на субботу, 12 сентября, не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19.
Обновленные данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).
Отметим, что к регионам, показатели которых превышают установленные Минздравом нормы, добавилась Запорожская область.
Таким образом, не готовы к ослаблению карантина Киев, а также следующие области:
Винницкая;
Волынская;
Житомирская;
Закарпатская;
Запорожская;
Ивано-Франковская;
Киевская;
Львовская;
Николаевская;
Одесская;
Ривненская;
Сумская;
Тернопольская;
Харьковская;
Хмельницкая;
Черкасская;
Черновицкая;
Черниговская.
Самый высокий уровень заболеваемости на сто тысяч населения (норма до 40 случаев) в Тернопольской – 285, Черновицкой – 221,3 и Ивано-Франковской областях – 164,1. В Киеве показатель составляет 133,8.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 12 сентября было подтверждено 151 859 случаев COVID-19. Только за минувшие сутки в стране выявлено 3 103 новых больных. Смертность от коронавируса возросла до 3 148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем, уже 68 346 пациентов (+1 341 за сутки) полностью побороли болезнь.
Министр здравоохранения Максим Степанов забил тревогу из-за рекордного показателя смертности от коронавируса в Украине – 72 украинца умерли за прошедший день. Глава Минздрава призвал граждан соблюдать установленные правила безопасности.