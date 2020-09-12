Киев и еще 18 областей не готовы к ослаблению карантина. Список

Дарья Дурова Общество 17:57, 12.09.2020

Киев и 18 областей Украины по состоянию на субботу, 12 сентября, не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19.

Обновленные данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте (чтобы посмотреть полный список, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что к регионам, показатели которых превышают установленные Минздравом нормы, добавилась Запорожская область.

Таким образом, не готовы к ослаблению карантина Киев, а также следующие области:

  • Винницкая;

  • Волынская;

  • Житомирская;

  • Закарпатская;

  • Запорожская;

  • Ивано-Франковская;

  • Киевская;

  • Львовская;

  • Николаевская;

  • Одесская;

  • Ривненская;

  • Сумская;

  • Тернопольская;

  • Харьковская;

  • Хмельницкая;

  • Черкасская;

  • Черновицкая;

  • Черниговская.

Самый высокий уровень заболеваемости на сто тысяч населения (норма до 40 случаев) в Тернопольской – 285, Черновицкой – 221,3 и Ивано-Франковской областях – 164,1. В Киеве показатель составляет 133,8.

moz.gov.ua
moz.gov.ua
moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине 12 сентября было подтверждено 151 859 случаев COVID-19. Только за минувшие сутки в стране выявлено 3 103 новых больных. Смертность от коронавируса возросла до 3 148 человек (+72 за сутки). Вместе с тем, уже 68 346 пациентов (+1 341 за сутки) полностью побороли болезнь.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов забил тревогу из-за рекордного показателя смертности от коронавируса в Украине – 72 украинца умерли за прошедший день. Глава Минздрава призвал граждан соблюдать установленные правила безопасности.

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