Ляшко из-за COVID-19 посоветовал отдыхать в Украине: названы 4 безопасные области

На фоне пандемии COVID-19 в Украине безопасно отдыхать в Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях.

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В этих регионах показатели заболеваемости соответствуют безопасным критериям. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", – сказал Ляшко.

Внешние авиаперелеты, как отметил он, планируют открыть с 15 июня.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы – для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", – добавил главный санврач.

Виктор Ляшко Фокус

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ спрогнозировали, что на восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.