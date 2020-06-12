Ляшко из-за COVID-19 посоветовал отдыхать в Украине: названы 4 безопасные области
На фоне пандемии COVID-19 в Украине безопасно отдыхать в Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской областях.
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В этих регионах показатели заболеваемости соответствуют безопасным критериям. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".
"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", – сказал Ляшко.
Внешние авиаперелеты, как отметил он, планируют открыть с 15 июня.
"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы – для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", – добавил главный санврач.
Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ спрогнозировали, что на восстановление экономики Украины после спада из-за пандемии коронавируса может потребоваться до 3-4 лет.