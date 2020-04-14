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14 апреля • обновлено в 15:42
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Коронавирус убивает! Украинские врачи обратились с мощным призывом. Видео

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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов и врачи-инфекционисты обратились к украинцам с просьбой не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни и не поддаваться ложному чувству безопасности.

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Соответствующее видеообращение появилось на странице Минздрава в Facebook. Медики напомнили, что соблюдение правил карантина и самоизоляция – среди самых действенных способов уберечься от инфицирования (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Врачи также отметили, что от коронавируса нет лекарств и иммунитета, он – убивает.

Коронавирус убивает! Украинские врачи обратились с мощным призывом. Видео

скриншот

"Каждый день мы убеждаемся в том, что коронавирусная болезньэто смертельный невидимый враг, который создает ложное представление безопасности. Мы видим переполнены инфекционные отделения и фиксируем новые летальные случаи в Украине. Поэтому обращаемся к каждому из вас: пожалуйста, не относитесь легкомысленно к опасности, которую несет в себе эта пандемия. От нее нет вакцины, таблеток, нет иммунитета, коронавирусубивает. Нам очень хочется, чтобы вам не пришлось познакомиться с нами в инфекционных больницах. Будьте здоровы! Берегите себя!" – призвали медики.

Коронавирус убивает! Украинские врачи обратились с мощным призывом. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3372 случая заражения коронавируса COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Общество

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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

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