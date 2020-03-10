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10 марта • обновлено в 06:08
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Коронавирус убил уже более 4000 человек: Италия ужаснула статистикой

2.4т
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По состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случая летального исхода от пневмонии, 19 новых заболевших. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

При этом в мире эпидемия ударила с новой силой. Жертвами COVID-2019 стали уже 463 человека в Италии. 327 смертельных случаев зарегистрировано в Иране, 53 – в Южной Корее, 28 – в Испании, 19 – во Франции, 17 – в Японии.

Коронавирус убил уже более 4000 человек

Коронавирус убил уже более 4000 человек

Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. За сутки их количество возросло почти на 2000 человек.

В Италии коронавирус убил уже 463 человека

В Италии коронавирус убил уже 463 человека

Также стало известно, что коронавирус добрался до новых стран – Буркина-Фасо и Монголии.

COVID-19 выявили у пары старше 50 лет. Они прибыли в Буркина-Фасо из Франции. Пациентов поместили на карантин в больнице. Сообщается, что результаты теста еще одного человека, который путешествовал с заболевшими, были отрицательными, однако его также поместили на карантин.

Власти Монголии подтвердили появление первого случая заражения новым типом коронавируса. Инфекция была обнаружена у гражданина Франции, который прибыл на работу в Монголию транзитом через Москву.

Первый случай заболевания обнаружили также в Панаме. Это подтвердил министр здравоохранения. По его словам, положительный результат анализа на COVID-19 получен у 40-летней местной жительницы.

Коронавирус в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории всей Италии объявили карантин в связи со вспышкой коронавируса: массовые мероприятия запретили, передвижение между регионами ограничили.

Глава ВОЗ Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии – вполне реальна.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Самый умный Израиль - всех въезжающих на карантин. Вот у кого учиться надо как правильно защитить страну от этой напасти. Не хочешь на карантин - не приезжай.
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