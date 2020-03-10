Коронавирус убил уже более 4000 человек: Италия ужаснула статистикой

По состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 17 случая летального исхода от пневмонии, 19 новых заболевших. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

При этом в мире эпидемия ударила с новой силой. Жертвами COVID-2019 стали уже 463 человека в Италии. 327 смертельных случаев зарегистрировано в Иране, 53 – в Южной Корее, 28 – в Испании, 19 – во Франции, 17 – в Японии.

Коронавирус убил уже более 4000 человек

Лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. За сутки их количество возросло почти на 2000 человек.

В Италии коронавирус убил уже 463 человека

Также стало известно, что коронавирус добрался до новых стран – Буркина-Фасо и Монголии.

COVID-19 выявили у пары старше 50 лет. Они прибыли в Буркина-Фасо из Франции. Пациентов поместили на карантин в больнице. Сообщается, что результаты теста еще одного человека, который путешествовал с заболевшими, были отрицательными, однако его также поместили на карантин.

Власти Монголии подтвердили появление первого случая заражения новым типом коронавируса. Инфекция была обнаружена у гражданина Франции, который прибыл на работу в Монголию транзитом через Москву.

Первый случай заболевания обнаружили также в Панаме. Это подтвердил министр здравоохранения. По его словам, положительный результат анализа на COVID-19 получен у 40-летней местной жительницы.

Коронавирус в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории всей Италии объявили карантин в связи со вспышкой коронавируса: массовые мероприятия запретили, передвижение между регионами ограничили.

Глава ВОЗ Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии – вполне реальна.

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