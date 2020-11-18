Коронавирус убил еще одного украинского врача
На Ривненщине от осложнений после заражения коронавирусом умер врач-отоларинголог детской областной больницы Анатолий Федорович Филоник.
Сердце мужчины перестало биться 17 ноября. О трагической вести сообщил его подопечный Николай Клещ в Facebook.
По его словам, Филоник до последних своих дней был весь в работе, помогал коллегам с лечением пациентов. Сам же медик не смог справиться с коронавирусной болезнью.
"Он был врачом, которого уважали, с которым всегда советовались, к мнению которого прислушивались, он умел находить выход из самых трудных ситуаций. От него было чему поучиться не только в медицине, но и в том, как он воспринимал жизнь, в манерах общения. Он был человеком-авторитетом, он ценил правду и любил говорить ее в глаза. К сожалению, пандемия забирает лучших людей, тех, которые еще много лет могли бы сами спасать человеческие жизни", – отметил Клещ и выразил соболезнования родным погибшего врача.
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