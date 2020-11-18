Коронавирус убил еще одного украинского врача

Марина Лисничук Общество 09:06, 18.11.2020 Обновлено: 09:08, 18.11.2020

На Ривненщине от осложнений после заражения коронавирусом умер врач-отоларинголог детской областной больницы Анатолий Федорович Филоник.

Сердце мужчины перестало биться 17 ноября. О трагической вести сообщил его подопечный Николай Клещ в Facebook.

По его словам, Филоник до последних своих дней был весь в работе, помогал коллегам с лечением пациентов. Сам же медик не смог справиться с коронавирусной болезнью.

"Он был врачом, которого уважали, с которым всегда советовались, к мнению которого прислушивались, он умел находить выход из самых трудных ситуаций. От него было чему поучиться не только в медицине, но и в том, как он воспринимал жизнь, в манерах общения. Он был человеком-авторитетом, он ценил правду и любил говорить ее в глаза. К сожалению, пандемия забирает лучших людей, тех, которые еще много лет могли бы сами спасать человеческие жизни", – отметил Клещ и выразил соболезнования родным погибшего врача.

Известие о смерти Анатолия Филоника

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 ноября из-за COVID-19 умер экс-военный 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, полтавский врач Виталий Нетребовский. Ему было 55 лет.

  • В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом (COVID-19), в возрасте 59 лет умер главный врач городской детской клинической больницы №6 Виктор Слатвицкий.

  • От осложнений после коронавируса с разницей в один день умерли супруги-медики – Анна и Богдан Городенчуки из города Сокаль Червоноградского района Львовской области.

  • Министер социальной политики Марина Лазебная заявила, что большинство семей медиков, погибших от COVID-19, еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев.

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