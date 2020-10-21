Коронавирус вызвал редкий синдром и паралич: появились детали гибели 21-летнего волонтера в Киеве

21-летняя волонтер Инна Волкова из Запорожья умерла от редкого аутоиммунного заболевания Гиенна-Барре, которое спровоцировал коронавирус.

Это состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Врачи говорят: это уникальный случай. Девушка две недели лежала в реанимации Киевской больницы №9, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Во вторник, 20 октября, в 6:30 утра у нее остановилось сердце.

OBOZREVATEL собрал подробности трагического случая.

Заразиться могла где угодно

Подруга Инны Волковой Вероника Кобзиста рассказала OBOZREVATEL, что в целом Инна была достаточно сознательной девушкой, носила защитные маски – опасалась заражения коронавирусом. В позапрошлую субботу, 3 октября, у нее начали отказывать конечности, но симптомов простуды не было. Перед этим только болела шея, но родные подумали, что где-то продуло.

В тот же день соседка Инны по квартире нашла ее лежащей на полу, рядом был мобильник, пальцы рук девушки не работали. Вызвали скорую. Девушку сначала отвезли в одну больницу, потом перенаправили в Александровскую, оттуда в понедельник, 5 октября, – в реанимацию 9-й больницы столицы. Там ее подключили к аппарату ИВЛ. Назначили первый курс лечения на 5 дней, каждый из которого обходился минимум в 16 тыс. грн.

Инна Волкова стала жертвой коронавируса. Facebook Инны Волковой

"У Инны отказало тело ниже шеи, КТ показало двустороннюю пневмонию, а тест подтвердил ковид. Лечащий невролог поставил диагноз "ковид с осложнением синдромом Гийена Барре". В течение последних двух недель врачи пытались сделать все возможное, провели даже трахеостомию (введение кислородной трубки непосредственно через трахею. – ред). Инна впала в кому, но в минувшую субботу (17 октября. – ред) нам сказали, что она пришла в себя, реагирует на звуки, имеет сознательное зрение. Мы были так счастливы! Однако через три дня, во вторник (20 октября. – ред), в 6.30 утра она умерла. Не выдержало сердце. С десяти вечера начало скакать давление, впоследствии сердце прекратило качать кровь", – рассказала Вероника.

По ее словам, все, кто контактировал с Инной, сделали тест на наличие коронавируса, но он ни у кого не подтвердился.

"Такое впечатление, что как только у Инны появился ковид, он сразу вызвал такую сильную реакцию как синдром Гийена-Барре. Хотя в целом она была здоровой девочкой, могла подхватить разве что "сопли". Не более. Поэтому не стоит думать, что вот я молодой и сильный, и ковид меня не затронет. Никто не знает, что он может спровоцировать в вашем организме. И когда я сейчас вижу на улицах людей с масками на бороде или на ушах – так и хочется сказать им: "у меня от COVID умерла подруга, ей был 21 год. И это не бред".

Любила путешествовать и знала языки

Коллега Инны по общественным организациях Руслана Коренчук рассказала OBOZREVATEL, что за свой 21 год Инна успела многое сделать по линии общественной деятельности. Она входила в фонд региональных инициатив, занимаясь преимущественно образовательным направлением, организовывала тренинги, летние лагеря, тимбилдинги: "Инна очень круто знала современное украинское правописание. Идеально знала английский, учила испанский. Ходила на всевозможные акции протеста по судебной системе, экологической, против незаконных застроек. Много путешествовала по Украине автостопом, умела это делать, потому что имела хорошие коммуникационные навыки".

За свой 21 год Инна успела многое сделать по линии общественной деятельности. Facebook Инны Волковой

Тело Инны должны кремировать, однако из-за огромных очередей и бюрократических процедур этот процесс задерживается. Родные хотят похоронить ее на семейном кладбище в Запорожье.