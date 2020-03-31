Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в мире в самом худшем сценарии за следующий год-два погибнут люди, чувствительные к болезни.

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Об этом в своем блоге на YouTube рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Самый плохой сценарий это пример Италии и Испании. Огромное количество пожилых людей умирает, система здравоохранения не справляется. Более худшего сценария я не вижу. На отдаленную перспективу более худший сценарий состоит в том, что все повторится. То есть у нас не будет устойчивого иммунитета чисто из-за особенностей этого вируса. Ну или вирус будет мутировать, и мы не получим возможности создания адекватной вакцины", – сообщил медик.

Евгений Комаровский

Однако по его словам, возможность вакцинации появится и будет наблюдаться уменьшение вирулентности.

"Но, к сожалению, все чувствительные к вирусу погибнут в первые год-два. Потом человечество научится с этим жить, и этот вопрос перестанет быть актуальным", – добавил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский раскрыл, как березовый сок влияет на коронавирус.

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