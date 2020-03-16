Подозрения на коронавирус у двух жителей Полтавщины: появились результаты тестов

Результаты тестов двух жителей Кременчуга и Полтавы на коронавирус оказались отрицательными.

Об этом заявил директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак, сообщается на сайте облгосадминистрации.

dp.informator.ua

Пациент из Кременчуга находится в больнице. У него острая респираторная вирусная инфекция.

У жителя Полтавы обнаружили грипп типа В, сейчас он проходит лечение в стационаре.

"Я хотел бы попросить всех жителей региона - не надо без нужды вызывать бригады скорой помощи. В последние дни участились вызовы, которые не всегда оправданы. Пожалуйста, относитесь с ответственностью, ведь подобные случаи тратят ресурсы экстренной помощи", – подчеркнул Лысак.

Он призвал жителей Полтавщины не паниковать и пользоваться горячей линией Национальной службы здравоохранения 1677 (если недавно вернулись из-за границы). Лысак добавил, что в области есть 308 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По его словам, всего в регионе на самоизоляции находятся 29 человек: 14 из них в Полтаве, еще 15 на остальной территории Полтавской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что 16 марта еще у двух украинцев в Черновицкой области диагностировали заражение новым коронавирусом COVID-19. Подозревают заболевание у 94 человек. Всего в стране больны пять человек: 4 в Черновицкой области и 1 в Житомирской.

За рубежом заражены шестеро украинцев. Жертвами вируса стали два человека - 71-летняя жительница Радомышля на Житомирщине и 65-летняя Раиса Малышева, пребывавшая в Италии.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал