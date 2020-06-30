Коронавирус у Зеленской: появились новые детали о лечении первой леди

Кирилл Лютый Общество 18:21, 30.06.2020 Обновлено: 18:52, 30.06.2020

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

Об этом сообщили на страницах Офиса президента Украины в социальных сетях вечером во вторник, 30 июня.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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