Коронавирус у украинцев начал протекать намного легче, – вывод НАН

С начала июня 2020 года в Украине уменьшилось количество новых больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, – их около 20 %.

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Об этом свидетельствует анализ первичных данных ЦОС Министерства здравоохранения, рассказал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. По его словам, анализ показал, что с начала июня существенно возросла доля инфицированных, у которых не было симптомов на момент обращения. Таких около 60 %.

"Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшения количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими", – подытожил Загородний.

Подробный прогноз НАН читайте в материале OBOZREVATEL.

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