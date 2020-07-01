Коронавирус у украинцев начал протекать намного легче, – вывод НАН
Коронавирус у украинцев начал протекать намного легче, – вывод НАН.
С начала июня 2020 года в Украине уменьшилось количество новых больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации, – их около 20 %.
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Об этом свидетельствует анализ первичных данных ЦОС Министерства здравоохранения, рассказал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний. По его словам, анализ показал, что с начала июня существенно возросла доля инфицированных, у которых не было симптомов на момент обращения. Таких около 60 %.
"Проведенный анализ свидетельствует о том, что среди новых инфицированных существенно возросла вероятность легкого течения болезни. Об этом говорит уменьшения количества смертей. Сравнивая новые данные с прогнозом от 19 июня, можно сказать, что темпы распространения эпидемии уменьшаются, но при этом все еще остаются высокими", – подытожил Загородний.
Подробный прогноз НАН читайте в материале OBOZREVATEL.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине было официально подтверждено 44 334 случая коронавирусной инфекции. Из них 706 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 1159 человек, а 19 115 вылечились.
При этом в семи регионах Украины 29 июня официально не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом и смертей от него. Речь идет о Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Донецкой, Херсонской и Луганской областях.