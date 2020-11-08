У детей меньше антител к коронавирусу, но они реже перезаражаются – ученые

После COVID-19 у детей вырабатываются более слабые антитела к коронавирусу, чем у взрослых, но они меньше уязвимы к повторному заражению.

К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета (США), передает Daily Mail. Кроме того, дети остаются заразными в течение более короткого периода времени, чем взрослые, выяснили исследователи.

Они проанализировали плазму – богатый иммунными клетками чистый компонент крови – 32 взрослых и 47 детей, которые поступили в две больницы в Нью-Йорке в разгар пандемии.

Шестнадцать детей были госпитализированы с MIS-C (воспалительный синдром). У других были легкие или бессимптомные случаи COVID-19. Среди взрослых госпитализированных было 13.

У всех взрослых и детей был иммунный ответ на инфекцию, но он очень четко различался в зависимости от того, к какой возрастной группе относился человек.

"Мы обнаружили, что у детей был совершенно особый тип реакции", – сказала ведущий автор исследования, доктор Донна Фарбер.

Она объяснила, что существует несколько различных типов антител, и то, какие из них развиваются в каком количестве, может многое рассказать о том, какой вид инфекции и какой иммунитет будет у пациента.

Плазма как взрослых, так и детей содержала иммуноглобулин G (IgG), тип антител, который вырабатывается позже в ходе инфекции и с большей вероятностью обеспечивает длительную иммунную защиту.

У взрослых также был иммуноглобулин M (IgM), тип антител, который образуется раньше в ходе инфекции. Но у детей этого иммунного белка было очень мало.

В детской плазме также было меньше признаков антител, которые образуются в ответ на фрагменты белков коронавируса, которые остаются в потоке крови после того, как вирус заражает и убивает клетку.

"У ребенка не так много умирающих клеток и не так много вирусов", – пояснила ученая. Так, без широко распространенной инфекции дети, вероятно, будут менее заразными. Доктор Фарбер считает, что они не могут быть "массовыми переносчиками" болезни.

"Низкий уровень ответа отражает то, что они избавились от вируса: либо благодаря устойчивому врожденному иммунитету, либо, согласно другому предположению, у них могла быть перекрестная реакция [антител] от других коронавирусов", – добавила ученая.

Карта распространения коронавируса в мире:

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