Коронавирус станет 'тяжелее', а смертность увеличится в разы: бывший санврач дал прогноз на осень

Осенью и зимой 2020-2021 года, в условиях авитаминоза и низкого иммунитета, в Украине возможно увеличение процента тяжелых форм коронавирусной болезни и значительный рост уровня смертности.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал бывший санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, в добавок на это время придется еще время ОРВИ и кишечных инфекций, что только усложнит ситуацию.

"В осенне-зимний период в Украине может быть микс инфекций и их наслоения, в том числе и кишечных. Риск попасть в реанимацию или умереть – на много выше, чем летом. Осенью резко увеличивается циркуляция кишечных вирусов, а коронавирус передается фекально-оральным путем в том числе. Поэтому осенью и зимой уровень тяжелых форм и смертей от коронавируса может быть в разы высшим", – уточнил он.

По словам Протаса, ситуацию осложнит еще факт низкого коллективного иммунитета, который украинцы не получили из-за слишком жесткого карантина.

"Мы проводили исследования в поселке Гостомель и среди тысячи лиц, которые придерживались карантина, иммунитет был лишь у 2%. Среди тех, кто был активным, уровень антител был у 8%. В среднем лишь у 5% жителей Гостомеля был иммунитет. Такие цифры – ничто. Предпосылки для реализации эпидемиологического потенциала высокие, вирус реализует его осенью и зимой", – добавил он.

Протас напомнил, что для получения коллективного иммунитета от коронавируса, переболеть им должно от трети до двух третей населения. Тогда темпы распространения инфекции замедлятся. Летом болеть намного безопаснее и это время, когда приобретать иммунитет лучше всего.

"Иммунитет – длительный период, это здоровое питание, здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и как раз лето – это время когда нужно приобретать такую защиту на осень. В общем летом течение инфекций протекает в более легкой форме, без клинических проявлений. В это время немало украинцев могут перенести вирус на ногах", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам украинского врача-инфекциониста, в другой-третьей неделе октября ситуация с коронавирусом в Украине может стать критической.