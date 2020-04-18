Коронавирус COVID-19, попав в организм человека, начинает "защищать" себя вакуолями и быстро размножаться.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала вирусолог Альбина Мельник. Она отметила, что COVID-19 является необычным вирусом.

"Это очень хитрый вирус. Он уже в клетках человека окружает себя вакуолями (пространство в центральной части клетки, наполненное клеточным соком), которые защищают его от воздействия извне. На вирус в таком случае даже интерферон не действует.

Там вирус размножается, и пока оттуда не выйдет, его обнаружить невозможно. То есть инфекция в организме есть, но обнаружить ее еще нельзя", – сказала Мельник.

COVID-19 Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, итальянские ученые выяснили, что при тяжелой форме заболевания COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам.