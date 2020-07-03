Коронавирус стал мутировать и бьет антирекорд: статистика по COVID-19 на 3 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире по состоянию на 3 июля уже заразил почти 11 млн человек. При этом его жертвами стали более 524 тыяч, а побороли – более 6,1 млн пациентов. Всего за сутки на земном шаре выявили 208 тыс. новых фактов инфицирования.

Однако ученые из Гиссенского университета предположили, что мутации, которые начали наблюдаться у COVID-19, могут сделать его менее агрессивным и смертельным для человека.

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Мировая статистика по коронавирусу Worldometers

Антирейтинг стран Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 44 998 человек. Умерли 1173 пациента, выздоровели – 19 548.

Странами-лидерами по количеству зараженных остаются США (более 2,8 млн), Бразилия (больше 1,5 млн) и Россия (свыше 661 тыс.).

Ученые в Бахрейне придумали робота, способного уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы в помещении, и сейчас тестируют его.

На юге Африки загадочным образом погибли более 350 слонов. Исследователи не исключают, что их убил коронавирус.

Статистика по Украине СНБО

Ситуация с заболеваемостью в Украине СНБО

Главное за 3 июля:

06:07 – Во Львове со 2 июля запретили деятельность ночных развлекательных клубов для предотвращения распространения COVID-19. Что касается заведений общественного питания, то им разрешили работать только до 22:00. Ограничения также распространяются на такие пригороды, как Винники, Брюховичи и Рудное.

06:03 – Польша передумала свободно пропускать на свою территорию людей, которые прилетают из Украины, и возвращает для них карантин уже с 3 июля. Предыдущим решением она отменяла его с 1 июля.

05:36 – На Буковине, в эпицентре эпидемии коронавируса в Украине, 2 июля болезнь победили 78 человек. В то же время за прошедшие сутки там был выявлен 41 случай инфицирования. Количество больных и выздоровевших в области сейчас составляет 4935 против 2048.

00:20 – В США 23 штата приостановят выход из карантина из-за распространения коронавируса. Антирекорды по количеству новых случаев заболевания, в частности, были зафиксированы в Аризоне, Калифорнии, Северной Каролине, Теннесси и Техасе.