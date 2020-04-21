Побег коронавируса из лаборатории: вирусолог раскрыл правду

Нет никаких научных доказательств искусственного происхождения коронавируса, а все, что выходит за пределы науки – это параноидальная конспирологическая теория.

Об этом OBOZREVATEL сказал вирусолог Константин Чумаков, комментируя гипотезу обладателя Нобелевской премии за открытие ВИЧ французского коллеги Люка Монтанье о том, что коронавирус нового типа COVID-19 был создан в лаборатории, но случайно "вышел" отдута.

Коронавирус могли создать в лаборатории РБК

"Это выходит за пределы науки, параноидальная конспирологическая теория. Ни один известный мне вирусолог или биоинформатик не воспринимает это всерьёз. Монтанье ничего не понимает в биоинформатике, и его использовал кто-то очень недобросовестный. Никаких научных доказательств того, что коронавирус сделан искусственно – нет", – отметил он.

"Но доказать, что этого не могло случиться – невозможно в принципе. В науке как в суде, если нет доказательств вины, значит обвиняемый невиновен. Жалко, что Монтанье замарал свою репутацию. Но конспирологические теории теперь будут жить своей жизнью", – добавил Чумаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекциониста, бывшего директора Центра здоровья Владимира Курпиты, в ближайшие месяцы количество инфицированных коронавирусом в мире начнет уменьшаться, но не из-за карантина, а из-за "естественной волны самой эпидемии".

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