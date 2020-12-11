Стало известно, сколько правоохранителей в Украине стали жертвами коронавируса

COVID-19 в Украине заболел 25 241 полицейский, нацгвардиец или пограничник, умерли 78 правоохранителей.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Программа транслировалась на YouTube-канале ТСН 10 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Советник Арсена Авакова отметил, что системе МВД очень сложно работать в условиях пандемии.

"А в целом в Украине на сегодняшний день [10 декабря] умерло от эпидемии коронавируса 14 470 человек, за данными статистики. Хотя я думаю, что это данные, их значительно больше. Есть смерти, которые просто не диагностированы как коронавирус", – сказал Геращенко.

Он назвал эту болезнь очень опасной. Геращенко сообщил, что и сам вместе с 4-летней дочерью заразился COVID-19.

Напомним, ранее волонтер Наталья Воронкова показала фото ужасных условий в "карантинных" казармах ВСУ и изоляторах-палатках в зоне ООС.

Трансляция программы:

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