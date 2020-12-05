В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19. Статистика Минздрава
По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.
От COVID-19 в стране умерли 13 421 человек (+226 за сутки), а 412 533 пациентов (+14 724) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За прошедшие сутки, 4 декабря, в Украине совершено тестирований – 67 533 (в частности, методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
Добавим, что глава Минздрава Максим Степанов назвал сроки поставки бесплатной вакцины в Украину.
Кроме того, министр назвал категории граждан, кто первыми получит бесплатную вакцину:
работники отрасли здравоохранения;
медицинские работники;
люди, относящиеся к группе риска (старше 60 лет и те что, имеют тяжелые сопутствующие заболевания).
Также Степанов сообщил, что Польша отменила нострификацию (подтверждение) дипломов для украинских медиков. Теперь любой медицинский сотрудник может переехать в соседнюю страну и зарабатывать там. Однако министр добавил, что в Украине нужно повышать зарплаты медикам. По его словам, зарплаты врачам в 2021-м году нужно повысить до 23 тыс. грн, медсестер до 17 тыс., а санитарок – до 12 тыс. Но для этого нужно изменить проект бюджета-2021 и пересмотреть финансирование медицины.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 78291 случай;
Винницкая область – 18476 случаев;
Волынская область – 25793 случая;
Днепропетровская область – 43282 случая;
Донецкая область – 25113 случаев;
Житомирская область – 31539 случаев;
Закарпатская область – 24330 случаев;
Запорожская область – 35722 случая;
Ивано-Франковская область – 39058 случаев;
Киевская область – 42410 случаев;
Кировоградская область – 6071 случай;
Луганская область – 6910 случаев;
Львовская область – 49380 случаев;
Николаевская область – 20734 случая;
Одесская область – 50146 случаев;
Полтавская область – 24937 случаев;
Ривненская область – 33192 случая;
Сумская область – 32684 случая;
Тернопольская область – 29366 случаев;
Харьковская область – 58622 случая;
Херсонская область – 11731 случай;
Хмельницкая область – 31856 случаев;
Черкасская область – 26232 случая;
Черновицкая область – 34924 случая;
Черниговская область – 20917 случаев.
Максим Степанов также отметил, что в Польше медиков готовы брать из Украины без подтверждения дипломов. Поэтому без повышения зарплат страна может потерять своих врачей и медсестер.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 4 декабря, в Украине за сутки COVID-19 заразилось 15 131 человек.