В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19: данные на 25 ноября

Алексей Титофф Общество 08:13, 25.11.2020 Обновлено: 09:40, 25.11.2020

В Украине за минувшие сутки, 24 ноября, зафиксировали 13 882 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Всего в стране обнаружено 661 858 инфицированных человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В частности в сутки заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Также за прошедший день зафиксировано 229 летальных случаев (всего 11 492), а выздоровели – 13 882 (307 778) пациентов.

За сутки совершено тестирований – 75396 (в частности методом ПЦР – 45438, методом ИФА – 29958). Всего проведено ПЦР-тестов – 4324463.

За 24 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 62620 случаев;

  • Винницкая область – 15984 случая;

  • Волынская область – 22516 случаев;

  • Днепропетровская область – 31861 случай;

  • Донецкая область – 20868 случаев;

  • Житомирская область – 27368 случаев;

  • Закарпатская область – 22150 случаев;

  • Запорожская область – 26328 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 33409 случаев;

  • Киевская область – 33262 случая;

  • Кировоградская область – 4557 случаев;

  • Луганская область – 5793 случая;

  • Львовская область – 42874 случая;

  • Николаевская область – 16229 случаев;

  • Одесская область – 39742 случая;

  • Полтавская область – 19679 случаев;

  • Ривненская область – 28860 случаев;

  • Сумская область – 24811 случаев;

  • Тернопольская область – 26329 случаев;

  • Харьковская область – 52538 случаев;

  • Херсонская область – 9141 случай;

  • Хмельницкая область – 27114 случаев;

  • Черкасская область – 19826 случаев;

  • Черновицкая область – 32067 случаев;

  • Черниговская область – 15932 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали основания для тестирования украинцев на коронавирус.

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