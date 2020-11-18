В Украине COVID-19 заразились 12,5 тысяч человек: статистика 18 ноября
Состоянием на среду, 18 ноября в Украине официально зарегистрировано 570 153 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также от COVID-19 скончалось 10 112 пациентов (+256 за сутки), а побороли болезнь – 8 096 (всего 259 079).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Также осуществлено тестирований в сутки – 73 064 (в частности методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 53855 случаев;
Винницкая область – 14306 случаев;
Волынская область – 19648 случаев;
Днепропетровская область – 23900 случаев;
Донецкая область – 18257 случаев;
Житомирская область – 23988 случаев;
Закарпатская область – 20146 случаев;
Запорожская область – 20733 случаи;
Ивано-Франковская область – 29542 случаи;
Киевская область – 26561 случай;
Кировоградская область – 3818 случаев;
Луганская область – 5286 случаев;
Львовская область – 38577 случаев;
Николаевская область – 13394 случаи;
Одесская область – 34806 случаев;
Полтавская область – 16418 случаев;
Ривненская область – 25904 случаи;
Сумская область – 19514 случаев;
Тернопольская область – 24242 случаи;
Харьковская область – 49067 случаев;
Херсонская область – 7624 случая;
Хмельницкая область – 23952 случаи;
Черкасская область – 15033 случаи;
Черновицкая область – 29126 случаев;
Черниговская область – 12456 случаев.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Украине официально подтверждены 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом.