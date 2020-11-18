В Украине COVID-19 заразились 12,5 тысяч человек: статистика 18 ноября

Алексей Титофф Общество 08:25, 18.11.2020 Обновлено: 08:42, 18.11.2020

Состоянием на среду, 18 ноября в Украине официально зарегистрировано 570 153 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 12 496 новых случаев заражения. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также от COVID-19 скончалось 10 112 пациентов (+256 за сутки), а побороли болезнь – 8 096 (всего 259 079).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

Также осуществлено тестирований в сутки – 73 064 (в частности методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685). За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 4 022 283.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 53855 случаев;

  • Винницкая область – 14306 случаев;

  • Волынская область – 19648 случаев;

  • Днепропетровская область – 23900 случаев;

  • Донецкая область – 18257 случаев;

  • Житомирская область – 23988 случаев;

  • Закарпатская область – 20146 случаев;

  • Запорожская область – 20733 случаи;

  • Ивано-Франковская область – 29542 случаи;

  • Киевская область – 26561 случай;

  • Кировоградская область – 3818 случаев;

  • Луганская область – 5286 случаев;

  • Львовская область – 38577 случаев;

  • Николаевская область – 13394 случаи;

  • Одесская область – 34806 случаев;

  • Полтавская область – 16418 случаев;

  • Ривненская область – 25904 случаи;

  • Сумская область – 19514 случаев;

  • Тернопольская область – 24242 случаи;

  • Харьковская область – 49067 случаев;

  • Херсонская область – 7624 случая;

  • Хмельницкая область – 23952 случаи;

  • Черкасская область – 15033 случаи;

  • Черновицкая область – 29126 случаев;

  • Черниговская область – 12456 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября в Украине официально подтверждены 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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