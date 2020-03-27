Коронавирус сдует: врач-инфекционист спрогнозировал спад эпидемии в Украине весной

С приходом весенней ветреной погоды в Украине может снизиться уровень заболеваемости коронавирусом.

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Ведь это будет способствовать уменьшению количеству вирусов на поверхностях, где они могут существовать, заявил врач-инфекционист Роман Малинка в эфире телеканала "Украина 24".

Коронавирус Delo.ua

"Я думаю, что действительно, когда ветер немножечко сильнее, сквозняки, то вирусная нагрузка на какой-то квадратный метр уменьшается. Постоянная циркуляция свежего воздуха, и от этого вирус немного слабеет, его меньше. За счет этого заболеваемость также может быть меньше", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее биолог из США заявила, что пандемию коронавируса может остановить только вакцина или "биологическое чудо".

А директор Гарвардского глобального института здравоохранения Ашиш Джа полагает, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире может закончиться через 12-18 месяцев. Полностью же побороть инфекцию можно будет лишь после того, как появится вакцина.

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